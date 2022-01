Mehrere Verletzte und Brände durch Feuerwerkskörper in Oberösterreich

Zwei Jugendliche in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) verletzten sich kurz nach Mitternacht, als sie Feuerwerksraketen zünden wollten, und wurden ins Spital gebracht, berichtete die Polizei am Samstag. Der 17-Jährige wollte die Rakete zünden, der 16-Jährige schützte die Zündschnur mit seinen Händen vor dem Wind als diese ohne die übliche Zeitverzögerung am Boden explodierte.

In Traunkirchen (Bezirk Gmunden) brach gegen 4.30 Uhr ein Brand in Mülltonnen vor der Garage eines Einfamilienhauses aus. Das Feuer hatte auf das Balkongeländer übergegriffen, als ein Nachbar es bemerkte. Er weckte die schlafenden Hausbesitzer, deren beiden Söhne und die Eltern des Besitzers und rief die Feuerwehr. Nachbar und Hausherr löschten die Flammen mit Handfeuerlöscher und Gartenschlauch noch bevor die Feuerwehr eintraf. Diese machte einen nicht abgelöschten Feuerkorb und abgebrannte pyrotechnische Gegenstände im Müll als Zündquellen aus.

Ebenfalls Feuerwerkskörper setzten am Silvesterabend in Traun (Bezirk Linz-Land) ein Plastikwelldach über der Terrasse eines Hauses und den Holzverschlag darunter in Brand. Die Feuerwehr löschte binnen weniger Minuten.

In Freistadt wurde ein Kanaldeckel mit Böllern gesprengt. Verdächtige Jugendliche stritten das ab, allerdings fand die Polizei mehrere Knaller der Klassen F3 und F4 bei ihnen, für deren Benutzung ein staatlich anerkannter Lehrgang erforderlich ist.

Verletzte auch in Salzburg

In Hinterglemm im Pinzgau riefen Passanten am Silvesterabend um 22.41 Uhr die Polizei, weil sie einen Brand am Balkon eines Resorts bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte rasch und gab an, dass ein pyrotechnischer Gegenstand das Feuer ausgelöst haben müsse.

In Ebenau in Salzburg wurde ein 35-jähriger Österreicher beim Hantieren mit einem pyrotechnischen Gegenstand an der Hand schwer verletzt. Er wurde ins UKH Salzburg gebracht. Ein zweiter Mann erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesicht und an den Händen, konnte sich aber selbstständig ins Krankenhaus begeben.

Rakete vorzeitig explodiert

Auch in Tirol kam es bei zwei Vorfällen mit pyrotechnischen Gegenständen zu teils schweren Verletzungen. In Weerberg wollte ein 19-Jähriger vor dem Wohnhaus eine Rakete zünden. Sein 59-jähriger Vater stand dabei direkt neben ihm. Als der junge Mann die Rakete an der Zündschnur anzünden wollte, explodierte diese plötzlich. Durch die Explosion wurde der 19-Jährige an beiden Augen schwer verletzt. Sein Vater erlitt eine Platzwunde an der linken Stirn und einen Gehörsturz.

In Achenkirch zündete ein 42-jähriger Österreicher zwei Feuerwerksbatterien. Aufgrund einer Unterbrechung des Feuerwerks ging der Mann zu der Batterie. Genau in dem Moment als er sich mit dem Gesicht oberhalb des Objektes befand, zündeten weitere Feuerwerkskörper und trafen ihn im Gesicht. Der Mann erlitt eine Rissquetschwunde unterhalb des linken Auges sowie eine Verletzung des Auges.

In Kärnten wurde ein 14-jähriger Bub von einem Böller getroffen. Ein unbekannter Mann hatte den Böller in der Nähe des Jugendlichen gezündet, als dieser gemeinsam mit seinem Vater in der Gemeinde Paternion, Bezirk Spittal an der Drau, im Freien Feuerwerke beobachtete. Durch die Detonation erlitt der Bub einen Gehörsturz. Der unbekannte Mann verschwand in ein angrenzendes Mehrparteienhaus. Zeugen identifizierten ihn als einen 43-jährigen Mieter des Hauses. Erhebungen betreffend Übertretung des Pyrotechnikgesetzes und fahrlässige Körperverletzung laufen, wie die Polizei Kärnten berichtete.