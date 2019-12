Thiems Nachfolger scharrten in Perg in den Startlöchern

Aus Sicht des Organisationsteams Markus Habringer und Elmar Streifert war es besonders erfreulich, dass an den vier Spieltagen gleich mehrere Nachwuchsspieler aus der Region mit Spitzenplatzierungen glänzen konnten. So erreichte bei den U12-Burschen Alexander Schenk von der Union Stein & Co. Mauthausen das Finale, wo es allerdings gegen den überragenden Thilo Behrmann aus Schärding nichts zu holen gab. Der U14-Bewerb der Burschen wurde zu Urfahr-Festspielen: Alexander Stummer vom ÖTB TV Urfahr bezwang seinen Vereinskollegen Raphael Goldfuhs denkbar knapp 5:7, 7:6, 10:8. Darüber hinaus eroberte die Oberösterreich-Paarung Lena Eder und Victoria Wiener den Sieg im Mädchen-Doppel.

