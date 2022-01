Strasser Markt für seine Regionalität ausgezeichnet

Einer von ihnen ist der Strasser Markt mit seinen Geschäften in Perg und Naarn. Stellvertretend für alle Betriebe, die die Genussland-Tafel in der Gold-Kategorie erhalten, überreichte am Freitag Landesrätin Michaela Langer-Weninger diese Auszeichnung an die Familie Strasser. "Ich freue mich, dass ich zumindest einem Genussland-Handelspartner persönlich die goldene Genusslandtafel überreichen darf und damit meine Wertschätzung für das Engagement dieser Betriebe zum Ausdruck bringen kann", so die Landesrätin. Für die heimische Land- und Lebensmittelwirtschaft sowie für die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln seien diese Geschäfte Gold wert.