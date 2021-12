Die Schülerin wollte bei einer Bushaltestelle in der Ortschaft Nößlbach über die Fahrbahn der B38 gehen, als sie von einer 72-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst. Das Mädchen wurde auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert und blieb am Fahrbahnrand liegen. Die 14-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie ins Kepler Klinikum gebracht werden musste, teilte die Polizei am Abend mit.