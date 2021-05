Schüler legen bei ihrem "Lauf nach Nepal" ein hohes Tempo vor

Zum Laufmonat haben die Sportmittelschule und die Volksschule Bad Kreuzen den Mai ausgerufen. 13.000 Kilometer wollen die Schulkinder insgesamt laufen. Das entspricht der Strecke von Bad Kreuzen nach Nepal und wieder zurück. Denn mit jedem gelaufenen Kilometer werden Spenden gesammelt, die zum Ankauf einer Freiluft-Bewegungsstation in Bad Kreuzen sowie zur Errichtung eines Trinkwasserbrunnens für eine Partnerschule in Nepal verwendet werden. Noch vor dem langen Wochenende hatten die Schülerinnen und Schüler bereits 5270 Kilometer zurückgelegt.

Acht Schulen laufen mit

Die Initiative aus Bad Kreuzen zieht im Bezirk Perg bereits weite Kreise. Neben den beiden Schulen aus der Kurgemeinde sind nun auch die Polytechnische Schule Perg, die Musikmittelschule Saxen, die Volks- und Mittelschule Pabneukirchen sowie die Volksschulen Münzbach und Windhaag bei Perg mit an Bord. Die hier gelaufenen Kilometer sind in der aktuellen Zwischenbilanz übrigens noch nicht eingerechnet.

An Motivation fehlt es den Schülerinnen und Schülern auf keinen Fall. Dazu trugen auch eine Laufeinheit sowie ein Onlineinterview mit Oberösterreichs Lauflegende Günther Weidlinger bei. "Laufsport, die Hilfe für Nepal und die Errichtung einer Aktivstation für die Schule – das passt alles perfekt zusammen und dazu möchte ich euch wirklich gratulieren", sagte Weidlinger zu dem ausgerufenen Laufmonat in Bad Kreuzen. Im Gespräch mit Sportkoordinator Gerald Hofer gab der vierfache Olympiateilnehmer Einblicke in sein Leben als Spitzensportler und seine jetzige Tätigkeit als Sportmanager für den Linz-Marathon.