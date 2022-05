Pensionistin bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Eine 68-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf der Hüttinger Landesstraße in Richtung Wallsee unterwegs, als auf Höhe der Ortschaft Hütting zu einem Unfall kam: Am Beginn der Kraftwerksbrücke Wallsee/Mitterkirchen kam sie mit dem Vorderrad des E-Bikes in eine Fahrbahnrinne und verlor die Kontrolle über ihre Zweirad. Die Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber brachte sie in das Kepler Uniklinikum nach Linz, teilte die Polizei am Abend mit.