Neues Perger Wappen? Verein möchte das Einhorn auf einen Mühlstein stellen

Ein weißes Einhorn vor rotem Hintergrund, das mit seinen Hinterbeinen auf der mittleren und hinteren Kuppe eines dreiteiligen schwarzen Hügels steht: So stellt sich die Stadtgemeinde Perg seit Menschengedenken in ihrem Wappen dar. Zwar keine grundlegende Änderung, aber zumindest eine Ergänzung dieses Wappens schlägt nun der Verein "Steinbrecherhaus" vor.

Dieser hat nämlich bei seiner Generalversammlung einen Antrag an die Stadt Perg beschlossen, Mühlsteine am Hauptplatz aufzustellen und auch in das Stadtwappen einen Mühlstein zu integrieren. Da der Ursprung des Stadtwappens mit dem Einhorn auf drei Hügeln nicht ergründet werden kann, erscheint es dem Verein angemessen, an ihrer Stelle einen Mühlstein als Symbol für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung von Perg in das Wappen aufzunehmen. Dieser Vorstoß erfolgt in Abstimmung mit dem Vorstand des Heimat- und Museumsvereins Perg,

Einhorn auf einem Mühlstein

"Wir möchten eine positive Debatte über die Geschichte von Perg anstoßen. In dieser Geschichte spielt der Mühlstein ja eine wichtige Rolle. Unser Anliegen ist, dem Mühlstein im öffentlichen Raum mehr Präsenz zu verleihen", sagt Harald Marschner, Obmann des Vereins Steinbrecherhaus. Marschner ist als Nachkomme der Familie Fries-Burgholzer persönlich eng mit der Perger Mühlsteinerzeugung verbunden. Im Herbst legte er zudem eine in Fachkreisen viel beachtete Kulturgeschichte des Perger Mühlsteins in Buchform vor.

Mühlsteine sollen künftig auch den Hauptplatz zieren. Bild: Fotomontage: Agentur Mitterlehner

Konkret schlägt der Verein vor, das Einhorn im Wappen anstelle der drei Hügel auf einen Mühlstein zu stellen. "Die Änderung würde bewusst dezent gestaltet. Den meisten Pergern würde es wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn das Einhorn nicht mehr auf einem Hügel, sondern auf einem Mühlstein steht", so Marschner im OÖN-Gespräch.

Politik reagiert zurückhaltend

Im Perger Gemeinderat wurde das Thema Wappenänderung vergangene Woche mit Zurückhaltung aufgenommen. "Ohne Frage ist die Mühlsteinproduktion ein wichtiger Teil unserer Geschichte, vor allem wirtschaftlich. Mühlsteine aus Perg wurden in die gesamte Monarchie und darüber hinaus nach halb Europa verkauft", so Bürgermeister LAbg. Toni Froschauer (VP). Man müsse aber auch bedenken, dass eine Änderung des Stadtwappens nicht nur das Erscheinungsbild der Stadtgemeinde selbst betreffe. Etliche Perger Unternehmen und Vereine würden das Einhorn-Wappen in ihrer Korrespondenz führen. Auch diese wären somit von einer Neugestaltung betroffen. Eine Herausforderung wäre eine rasche Umstellung allemal, da es kaum möglich sein werde, in einer Übergangsfrist beide Wappen gleichzeitig zu führen.

Der Kulturausschuss soll nun die Vor- und Nachteile abwägen und eine Empfehlung abgeben. Sollte es eine Mehrheit für eine Änderung geben, muss ohnehin noch ein Antrag an das Amt der OÖ. Landesregierung gestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.