Neue Obfrau übernimmt den Heilkräutergarten

Waltraud Müller gestaltete den Kräutergarten Klaffer in ihrer acht Jahre währenden Amtszeit als Obfrau in einen Bio-Heilkräutergarten um, der in ganz Österreich einen Vergleich sucht. Nun legte sie die Obmannschaft in jüngere Hände. Klaffers Bürgermeister Franz Wagner überreichte einen Korb voller Heilkräuter an Waltraud Müller, die als Beirätin im Kräutergarten aktiv bleibt.

Einen solchen gab es auch für die einstimmig gewählte, neue Obfrau Christine Dittlbacher, "damit die umfangreichen Aufgaben bestens bewältigt werden können", wie Wagner meinte. Dittlbacher, die den Kräutergarten-Verein als Team führen möchte, präsentierte das heurige Jahresprogramm. Höhepunkt wird die 40-Jahre-Jubiläumsfeier im Herbst. Aber auch eine umfangreiche Statutenänderung wurde von der neuen Obfrau vorgeschlagen und einstimmig angenommen.

Die nächste Führung im Heilkräutergarten gibt es übrigens schon am Samstag, dem 4. Juli, um 14 Uhr. Die Kosten pro Person betragen sechs Euro.