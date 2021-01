Nach 46 Jahren Wechsel in der Amtsstube

46 Jahren war das Gemeindeamt Klaffer der Arbeitsplatz von Günter Studener. Jetzt geht er in Pension.

Als Studener im August 1974 seine Arbeit als Verwaltungspraktikant am Gemeindeamt Klaffer begonnen hat, war dies eine andere Zeit. Öffentliche Telefonstellen gab es nur wenige, eine davon war am Gemeinde- und Postamt. Faxgeräte waren ebenso wie Computer noch unbekannt. Praktikant Günter Studener wurde schon zwei Jahre später zum Gemeindebeamten bestellt – als einer der jüngsten in Oberösterreich. Weil er auch die Standesbeamtenprüfung ablegte, erhielt die Gemeinde ein eigenes Standesamt. Als Amtsleiter lenkte Studener von 1990 bis 1996 und von 2009 bis 2020 die Geschicke des Gemeindeamtes in Klaffer. Zusätzlich übernahm er mit Jahresbeginn 2019 die Amtsleitung für die Gemeinde Schwarzenberg. "Auch wenn sein Schreibtisch immer voll Aufgaben war, nahm er sich stets Zeit für unsere Anliegen", bedankt sich sein Nachfolger Patrick Maurer bei dem scheidenden Amtsleiter. Maurer, der auf elf Jahre Erfahrung als Vertragsbediensteter zurückblicken kann, wurde als neuer Amtsleiter für die Gemeinden Klaffer und Schwarzenberg bestellt.