Naarn gegen Mitterkirchen: Derby im Machland wird Besucherhit der Runde

Ein Fanmarsch der Gäste, knisternde Stimmung auf den Rängen und hoffentlich auch ein knackiges Fußballspiel zweier Teams, die an der Spitze der Tabelle mitmischen: Der morgige Fußballhit der Union Naarn gegen die Union Mitterkirchen hat alles, was es für ein pfeffriges Derby braucht. Vor allem die Ausgangslage ist vielversprechend: Herbstmeister Naarn ist in seiner Mission "Wiederaufstieg in die Landesliga" auf Kurs, die Gäste aus Mitterkirchen, bis vor einer Woche noch Tabellenzweiter, wollen dabei ihrem Nachbarn in die Suppe spucken.

Dabei ist beiden der Rückrundenauftakt vergangene Woche nicht nach Wunsch gelungen. Die Mitterkirchner mühten sich beim 0:0 in Ried ebenso ab wie Naarn beim Tabellenzwölften Ansfelden. Dort bewies immerhin Neuzugang Rajko Vujanovic mit seinem Tor beim 1:1, dass er in der Lage ist, die Offensive der Naarner zu verstärken. Unterdessen rückten Garsten und Leonding mit jeweils einem Sieg dem Tabellenführer Naarn näher und verdrängten dabei Mitterkirchen in der Tabelle auf den vierten Platz. Für beide Teams wäre somit ein Dreipunkter morgen mehr als willkommen.

Um den Spielern und Fans auch nach dem Spiel etwas zu bieten, organisieren die Gastgeber eine Après-Kick-Party mit Partymusik, Bar, Pizza, Bosna und vielem mehr. Darauf stellen sich auch die Fans der Union Mitterkirchen schon ein. Sie marschieren, begleitet von einem Anhänger, auf dem "Die Heimels" für Stimmung sorgen, zum Derby.

In der Bezirksliga Nord empfängt der SV Freistädter Bier morgen den Tabellenführer Union Katsdorf. Eine enge Partie verspricht zudem im Oberen Mühlviertel die Begegnung des Tabellensechsten Julbach und des Tabellenfünften aus Lembach. Sämtliche Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

