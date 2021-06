Mühlviertler ist der beste Zimmererlehrling im Land

Fest in Mühlviertler Hand war der diesjährige Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer. Was auch daran lag, dass sich mit Tobias Birklbauer, Tobias Eckl, Philipp Kreindl und Jakob Schulner gleich vier Buchner-Lehrlinge – bestens vorbereitet von Lehrlingsausbildner Philipp Katzenschläger – für diesen in der Berufsschule II Linz ausgetragenen Bewerb qualifizieren konnten.

Beim Bewerb selbst meisterte letztendlich Philipp Kreindl aus Kaltenberg die gestellten Anforderungen am besten. So musste etwa ein Dachstuhldetail mit zwei schrägen Ortgangsparren und einem Mittelschifter laut Plan ausgetragen und abgebunden werden. Kreindl feierte seinen Landessieg mit seinen Teamkollegen Tobias Birklbauer, Jakob Schulner und Tobias Eckl. Der 19-Jährige absolvierte seit dem Jahr 2017 eine Lehre als Zimmerer und bautechnischer Zeichner bei Holzbau Buchner. Seine Lehre hat er bereits im Mai mit Auszeichnung abgeschlossen. Mit seinem Landessieg erwarb sich Kreindl auch die Teilnahmeberechtigung für den Bundesbewerb.