Mühlviertler FF-Spitzengruppen sind bereit für Gipfeltreffen am Land

125 Jahre hat der Feuerwehr-Abschnitt Lembach auf dem Buckel und zu Ehren des ersten Lembacher Abschnitts-Feuerwehrkommandaten, der aus Pfarrkirchen kam, fand der heurige Abschnittsbewerb auf der "Plattn" statt. Trotz des Wolkenbruchs gleich zu Beginn der Parallelstarts zeigten die Gruppen hervorragende Leistungen. Mit einer Zeit von 40,02 Sekunden holte sich die Jugend-Bewerbsgruppe der Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis den Tagessieg in der Bezirksliga. Bei den Aktivgruppen setzten sich die Florianis der Feuerwehr Hinterschiffl in einem Hundertstelkrimi mit einer Zeit von 28,32 Sekunden im Bronze-Durchlauf beim Parallelstart vor die Kameraden der Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis 1. Die Damengruppe der Feuerwehr Julbach erkämpfte sich gegen die beiden Mitstreitergruppen beim Parallelbewerb mit einer Zeit von 35,40 Sekunden und ohne Fehler den schnellsten Löschangriff dieser Dreier-Partie.

Abschnittsbewerb Pröselsdorf

Die Bewerbsgruppe Veitsdorf bei den Aktiven und die Bewerbsgruppe Altenberg bei der Jugend sicherten sich mit zwei guten Läufen den Sieg beim Abschnittsbewerb der Feuerwehr Pröselsdorf. Auf dem Sportplatz von Alberndorf zeigten die Bewerbsgruppen beachtliche Leistungen. Das Gelände auf dem Sportplatz der Union Alberndorf erwies sich als idealer Veranstaltungsort.

Tragweiner-Festspiele

Um jede Hundertstelsekunde gekämpft wurde auch rund um die ASV-Sportanlage in Hagenberg. Insgesamt 100 Bewerbsgruppen und 115 Jugendgruppen duellierten sich beim Abschnittsbewerb des Abschnitts Pregarten um die besten Platzierungen. Dabei feierten die Kameraden aus Tragwein wahre Festspiele. In der Bezirksliga holten sich die Tragweiner die Tagessiege sowohl in Bronze als auch in Silber. Dahinter reihte sich jeweils die Gruppe Hinterberg 3. Auch in der Jugendwertung lief Tragwein zum Tagessieg in Silber. In Bronze siegten die Kameraden aus Selker-Neustadt/Erdmannsdorf.

Um Sekunden und gegen Fehlerpunkte gerittert wird aber nicht nur in der Bezirksliga. Auch abseits der Parallelstarts und Spitzengruppen wird den Teilnehmern in den Klassen 1 und 2 alles abverlangt. Bereits hier herrscht ein Wettkampf um den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, um sich im nächsten Jahr mit den Besten messen zu können.

Höhepunkt in Frankenburg

Höhepunkt der Bewerbssaison ist der Landesfeuerwehrbewerb am 5. und 6. Juli in Frankenburg. Dort werden dann an die 20.000 Bewerbsteilnehmer ihr Bestes geben. Eine letzte Standortbestimmung unter Wettbewerbsbedingungen gibt es noch bei den Bezirksbewerben, die am Wochenende stattfinden werden. Am 30. Juni findet der Rohrbacher Bewerb in Lembach statt. Der Abschnittsbewerb mit Urfahraner Bezirkswertung findet am 29. Juni in Reichenau statt. Der nächste Freistädter Bewerb findet am Samstag in Kefermarkt statt. Die Perger Kameraden laufen ebenfalls am Samstag in St. Nikola.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at