Mühlviertler bei Forstunfall verletzt

Ein 61-Jähriger hatte sich bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück im Bezirk Perg eine schwere Beinverletzung zugezogen. Der Mann wurde von einem Baumstamm, der mit einer Seilwinde an einem Traktor gesichert war, am linken Unterschenkel getroffen. Sein 36-jähriger Sohn wurde Zeuge des Unfalls und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 15" in das Klinikum Mostviertel nach Amstetten gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.