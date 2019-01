Mauthausner zum Honorarkonsul in Südafrika ernannt

PORT ELIZABETH. Der aus Mauthausen stammende Hotelier Werner Peterseil ist nun Österreichs Vertreter in der Hafenstadt Port Elizabeth am Indischen Ozean.

Werner Peterseil mit einem Gruß aus seiner Heimat. Bild: TVB Mauthausen

Der seit dem Jahr 1987 in Südafrika lebende Mauthausner Werner Peterseil wurde in seiner neuen Heimat zum österreichischen Honorarkonsul ernannt. In Abstimmung mit der Österreichischen Botschaft in Pretoria betreut Peterseil in dieser Funktion österreichische Touristen und Geschäftsleute vor Ort. Der 51-jährige Mühlviertler machte im Tourismus Karriere und eröffnete im Jahr 1998 das Paxton Hotel am Strand von Port Elizabeth am Indischen Ozean mit 80 Zimmern der Vier-Sterne-Kategorie. Bei der Fußball-WM 2010 beherbergte Peterseil die deutsche Nationalmannschaft in seinem Hotel.

Beim jährlichen Heimaturlaub in Mauthausen frischt er seine Kontakte auf und freut sich über die Kochkünste seiner Mutter Hedi, die in Mauthausen im Heimat- und Museumsverein als Schriftführerin tätig ist. „Vor drei Wochen haben wir die Botschaft in Pretoria und den Honorarkonsul einige Großpackungen Mannerschnitten als süßen Gruß aus Österreich zukommen lassen“, sagt Mauthausens Tourismusvorsitzender Gottfried Kraft über den nach wie vor bestehenden Kontakt zwischen Mauthausen und Port Elizabeth.



