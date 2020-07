Martin Moser übernimmt Freistädter Bauernbund

Im Bauernbund des Bezirk Freistadt kam es zu einer Verjüngung des Bezirksvorstandes. So legte beim Bezirksbauernrat Bauernkammer-Bezirksobmann Josef Mühlbachler seine Funktion als Bauernbundbezirksobmann zurück. Der Liebenauer übte diese Funktion in einem Zeitraum von 18 Jahren aus und war zuvor bereits einige Jahre Landwirtschaftskammerrat.

Zum neuen Bezirksobmann wurde einstimmig Vizebürgermeister Martin Moser aus Bad Zell gewählt. Unterstützt wird er von den neuen Stellvertretern Andrea Rauch aus Neumarkt, Matthias Raab aus Pierbach und Paul Lamplmayr aus Gutau. Als Bezirksbäuerin wurde Bundesrätin Johanna Miesenberger bestätigt. Als ihre neuen Stellvertreterinnen wurden Renate Danninger aus Pregarten, Silvia Kloibhofer aus Kaltenberg und Renate Ortner aus St. Oswald gewählt. Die Jungbauernschaft wird in Zukunft von Florian Mayr aus Waldburg geleitet, die Altbauerngemeinschaft wird von Peter Leber aus Grünbach vertreten. Weitere Vorstandsmitglieder sind Karin Steigersdorfer aus Kefermarkt, Renate Hackl aus Weitersfelden, Josef Mayrhofer aus Unterweißenbach, Andreas Ortner aus St. Oswald und Manfred Wimberger aus Windhaag.

Josef Mühlbachler konnte in seinem Rückblick auf viele Herausforderungen und Erfolge verweisen: Vertretung der bäuerlichen Interessen bei der Errichtung der S10, Weiterentwicklung des Naturschutzes und Einbeziehung der bäuerlichen Interessen in der Festlegung der "Natura 2000"-Gebiete. Es wurden in diesen Jahren auch viele Strukturreformen mitgestaltet, wie die Errichtung des neuen Rinderkompetenzzentrums in Freistadt, des Agrarausbildungszentrums und der Bezirksbauernkammer in Hagenberg.

Als Gratulanten für die neu gewählten Bauernfunktionäre stellten sich Landesrat Max Hiegelsberger, Bauernbunddirektor Wolfgang Wallner, LAbg. a. D. Gabriele Lackner-Strauss und Bgm. Johann Holzmann ein.