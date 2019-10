Lions Clubs trafen sich 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs

Denn der Lions Club stehe auf der ganzen Welt für ein friedliches Miteinander der Völker. Grundlage dafür sind auch internationale Kontakte. Diese Basis stärken die Lions Clubs bei gemeinsamen Treffen. Präsident Petr Sehe vom Lions Club Budweis und Governor Albert Ettmayer nutzten diese Gelegenheit zum Wimpeltausch als Zeichen der Freundschaft. "Das ist ein schönes Zeichen, denn die Lions wurden nicht zuletzt auch deshalb gegründet, weil sie über alle Grenzen hinweg einen Beitrag zur Friedensverständigung leisten wollen", sagte der Mühlviertler Governor.

Erinnerungen aufgefrischt

Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht und auch Interessantes aus der Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhanges kam zur Sprache, erzählt Ettmayer: "So war uns Lions in Oberösterreich nicht wirklich bewusst, dass die Tschechische Armee 1962 wegen der Kubakrise in Alarmbereitschaft versetzt wurde, und an unserer Grenze stand. Ein Lions-Freund aus Tschechien, der damals seinen Wehrdienst leistete, erzählte uns von seinen Erfahrungen aus dieser so brisanten Zeit." Umso wichtiger seien diese gemeinsamen freundschaftlichen Treffen über die Grenzen hinweg. Deshalb ließ man sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.