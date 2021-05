Letzter Schliff in der Kirche

Die gebürtige Griechin ist beim erfahrenen Steinmetzmeister und Restaurateur Gerhard Fraundorfer in St. Martin angestellt und half mit, die Gedenksteine und Tafeln in der Rohrbacher Pfarrkirche zu restaurieren. Die Arbeit mit Stein hat sie in Griechenland erlernt. Die Handwerkerin arbeitete auch bereits am Linzer Mariendom. Der Innenraum der Rohrbacher Kirche nimmt so immer weiter Formen an, sodass darin bald wieder Gottesdienste stattfinden können.