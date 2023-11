Letzte Chance: Poxrucker Sisters gehen nach dem Konzert in eine Babypause

Das Jubiläumsjahr der Poxrucker Sisters neigt sich dem Ende zu, und die letzten Konzerte vor der Babypause sind fast ausverkauft. Eine Chance gibt es heuer noch, die Schwestern aus St. Ulrich im Oberen Mühlviertel live zu erleben: am 7. Dezember um 19.30 Uhr im Gramaphon in Gramastetten, denn die Konzerte in Schönau und Pregarten sind bereits ausverkauft. Seit zehn Jahren begeistern die Poxrucker Sisters mit Dialektpop aus dem Mühlviertel. Sie schaffen mit ihrer Musik eine Verbindung hin zum Publikum, die durch ihre Natürlichkeit und Dreistimmigkeit ein besonderes Erlebnis wird. Bei ihrer Adventtour wird die Sehnsucht dieser Zeit spürbar in ihren Stimmen, Texten und Liedern. Ruhig und besinnlich auf Weihnachten hin, aber auch mitreißend und voll Gefühl präsentieren sie in akustischer Besetzung mit Gitarre, Cajon, Klavier und Geige ihre Songs. Da dürfen Hits wie Herzklopfn und Glick natürlich nicht fehlen, aber auch bekannte und traditionelle Weihnachtslieder in ihrem persönlichen, unverwechselbaren Stil runden das Konzert ab. Verpackt haben die Poxrucker Sisters diese Stimmungen nicht nur in ihr Konzertprogramm, sondern auch in ihren titelgebenden Song "Weihnochnt für mi", der mit stimmungsvollen Winter-Weihnachtsschwingungen für Vorfreude bürgt. Bei all dem Trubel, Kitsch und Klimbim rund um Weihnachten bleibt ein kindlicher Wunsch, der besonders für Zuversicht steht: "Des Christkindl, des wird scho kema!"

Das Team des Kulturforums Gramastetten und die Künstlerinnen freuen sich jedenfalls auf ein stimmungsvolles Adventkonzert vor vollem Haus. Karten gibt es auf oeticket.com.

