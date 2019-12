Lester-Hof-Chefin neue Obfrau in der Jungen Wirtschaft

Andrea Schaufler übergab den Vorsitz an Miriam Zellinger, Eigentümerin von "Lester Hof Events" in Kefermarkt, wobei der Hof vor allem als Hochzeits- und Event-Standort bekannt ist. Als Stellvertreterin steht Zellinger künftig Juliana Gaffl, Inhaberin von "Vitalia – Drogerie, Kosmetik, Fußpflege" in Königswiesen, zur Seite.

"Die Junge Wirtschaft ist weiterhin meine Leidenschaft. Aber es ist Zeit für frischen Wind im Bezirk Freistadt", sagt Andrea Schaufler über ihren Abschied. "Selbständige sind Innovatoren und Vorantreiber in einer Region. Es ist mir als Bezirksvorsitzende wichtig, ein kraftvolles Netzwerk unter den jungen Selbstständigen zu schaffen und gemeinsam stark zu sein", zeigt sich Miriam Zellinger voller Tatendrang.

