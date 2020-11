Lehners Amtszeit endete nach 23 Jahren

Nach mehr als 23 Jahren oder 8430 Tagen hat Katsdorf seit Dienstagabend einen neuen Bürgermeister: Der bisherige Vizebürgermeister Wolfgang Greil (VP) wurde mit großer Mehrheit (18:7) vom Gemeinderat zum Nachfolger von Ernst Lehner gewählt und durch Bezirkshauptmann Werner Kreisl unter Einhaltung eines strengen Corona-Sicherheitskonzeptes angelobt.

„Ich freue mich sehr, diese schöne und gleichzeitig verantwortungsvolle Aufgabe nach 23 Jahren aus den Händen von Ernst Lehner zu übernehmen. Er übergibt mir einen wohlbestellten Hof“, sagte der neu gewählte Bürgermeister in einer ersten Reaktion. Wolfgang Greil möchte die hohe Lebensqualität der Gemeinde Katsdorf weiter entwickeln und stellte in der Antrittsrede seine Ziele und einen Fünf-Punkte-Plan vor. Der 52-jährige ist seit 2009 Vizebürgermeister und Obmann des Bau- und Planungsausschusses, dazu Landesgeschäftsführer des oberösterreichischen Wirtschaftsbundes. Greil ist verheiratet und in seiner Freizeit gerne sportlich mit Laufen, Radfahren und Snowboarden aktiv.

Mit der 53-jährigen Landwirtin Elfriede Lesterl wurde in der 3.200-Einwohner-Gemeinde zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau zur Vizebürgermeisterin gewählt. Die frühere Ortsbäuerin ist bereits seit zwölf Jahren für die ÖVP im Gemeinderat engagiert, in den vergangen sechs Jahren zudem im Gemeindevorstand. Auf das frei gewordene Gemeindevorstandsmandat wurde Fraktionsobmann Wolfgang Langeder (40) gewählt.