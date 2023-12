Hallenbaderöffnung in Rohrbach: Ein kleiner Sprung für den Bürgermeister, ein großer Schritt für den ganzen Bezirk

Die Tage, an denen die Rohrbacher ohne modernes Hallenbad auskommen mussten, sind vorbei. Am 12. Dezember 2012 sperrte das Bezirkshallenbad in Haslach zu. Gestern, Sonntag, war das neue Aqaro erstmals für Besucher geöffnet. Vorher wurde das Bad mit einem fulminanten Fest eröffnet. Dass der Erfolg viele Eltern hat, ist hinlänglich bekannt; im Falle des Aqaro stimmt das umso mehr. Entsprechend groß war das Aufgebot an Gästen, die der Einladung von Bürgermeister Andreas Lindorfer folgten, um den Höhepunkt eines beispiellosen Finanzierungsprozesses zu feiern.

Ein historischer Sprung

Mit einem erlösenden Sprung vom Dreimeterturm übergab Lindorfer das Bad seiner Bestimmung. Erlösend nicht nur, weil die Ehrengäste in Hemd und Sakko in der Schwimmhalle ordentlich ins Schwitzen gerieten und Lindorfer als Leiter des Hallenbad-Arbeitskreises dann als Erster Abkühlung erfuhr. Der Sprung markierte auch den Schlusspunkt hinter einer mehr als zehnjährigen Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn teilweise war es ein zähes Ringen um die Finanzierung, die letztlich die Gemeinden des Bezirkes gemeinsam mit dem Land und einem Beitrag von Wirtschaftspark und Leader-Region erfolgreich aufstellten.

Entsprechend gerührt und ehrlich fiel die Rückschau auf die Baugeschichte aus. Dabei sparte der Bürgermeister auch nicht die Hürden aus, die zu nehmen waren, ehe der Spatenstich für das Aqaro gesetzt werden konnte. Beginnend mit jener am 12. 12. 2012, als das Bezirkshallenbad in Haslach für immer schloss. "Ich war öfter als einmal kurz davor, alles hinzuschmeißen, aber heute stehen wir gemeinsam hier und können das modernste Bad im Land eröffnen", sagte er. Aber immerhin: "Die Art der Finanzierung, die wir nach vielen langen Nächten und Verhandlungen aufgestellt haben, wird nun österreichweit angefragt und bewundert."

Olympische Momente

Da kam auch Moderator und Paralympics-Schwimmer Andreas Onea ins Schwärmen: "Mit dem neuen Hallenbad wurde der Grundstein für ein langes, gesundes Leben und für viele sportliche Erfolge gelegt. So was wünsche ich mir auch für meine Heimat in Niederösterreich. Dort werden Bäder eher geschlossen. Eine Eröffnung hat durchaus Seltenheitswert." Das rang auch dem obersten Oberösterreicher, Landeshauptmann Thomas Stelzer ein Schmunzeln ab: "Das zeigt, dass es wichtig ist, auch in schwierigen Zeiten zu investieren und dass es sich lohnt, niemals aufzugeben", sagte er, lobte aber auch das Zusammenstehen der 37 Gemeinden, welches letztlich auch das Land zur mehrmaligen Aufstockung der Mittel animierte.

Nachdem dann Andreas Lindorfer aus dem Becken geklettert war, war der große Moment für vier Schülerinnen aus Aigen-Schlägl und Ulrichsberg gekommen. Sie forderten Schwimmstar Andreas Onea zum Wettschwimmen über vier Längen heraus und gewannen souverän. "Jetzt dürfen sie sich Olympiamedaillengewinner-Besiegerinnen nennen", gratulierte der Sportler.

Hewal kocht im Bad

Beim gemütlichen Ausklang zeigte dann auch das Gastro-Team von Hewal, dass sich das Aqaro auch kulinarisch sehen lassen kann. Ein Umstand, der allen Eltern zupasskommt, die wissen, dass der Hunger bei den Kindern praktisch mit dem Eintritt ins Hallenbad einsetzt. Zugänglich ist der neue Hewal allerdings auch trockenen Fußes ohne Eintrittskarte.

Mehr zum Thema: Hallenbad Rohrbacher Bürgermeister gingen gemeinsam baden

Hallenbad Rohrbacher Bürgermeister gingen gemeinsam baden Mehr zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen: www.aqaro.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer