Das Land Oberösterreich hat den Finanzierungsplan für das Bezirkshallenbad Rohrbach genehmigt. "Damit steht dem für den gesamten Bezirk maßgeblichen Projekt nichts mehr im Weg", teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gemeindelandesrat Max Hiegelsberger (beide VP) am Freitag in einer Aussendung mit. Damit werde der Anforderung Rechnung getragen, ganzjährig sportliche Betätigung in den Regionen zu ermöglichen.