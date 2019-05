Klaus Klopf verlässt SMW: "Wir waren auch überrascht"

Der Rohrbacher Klaus Klopf scheidet nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der Sparkasse Mühlviertel West Bank AG aus dem Unternehmen aus. "Uns hat vor allem der Zeitpunkt und die Schnelligkeit der Veränderung überrascht", sagen leitende Mitarbeiter auf OÖN-Anfrage. Ansonsten gab man sich am Wochenende eher zugeknöpft. Außer den wenigen Informationen, die am Freitag in einer knappen Presseaussendung veröffentlicht wurden, war aus dem Unternehmen nichts zu erfahren. Darin hieß es: "Klaus Klopf scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus und wird sich neuen Herausforderungen widmen."

Der Aufsichtsrat der Sparkasse danke Klaus Klopf für "seine sehr engagierte Arbeit der letzten Jahrzehnte und wünscht ihm viel Erfolg für seine weiteren Aktivitäten". Mehr war auch von Seiten des Aufsichtsrates nicht zu hören, außer, dass "intensive Gespräche geführt wurden".

Persönliche Entscheidung

In dieser Aussendung wird auch Klopf selbst zitiert: "Es war eine sehr persönliche Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist. Aber ich freue mich sehr, nach so langer Zeit etwas Neues anzugehen und meine Erfahrungen einzubringen. Wir haben in der Sparkasse Mühlviertel-West etwas Großartiges aufgebaut und die Mitarbeiter werden weiterhin mit voller Kraft für unsere Kunden vor Ort da sein."

Die Sparkasse Mühlviertel-West sucht nach eigenen Angaben bereits nach einem neuen Vorstandskollegen für Ignaz Kopf, der bis zur Nachfolgeentscheidung mit den Führungskräften die Geschäfte der Sparkasse in bewährter Weise führen wird. Die Sparkasse Mühlviertel-West betreibt zwölf Filialen und vier SB-Stützpunkte in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung.