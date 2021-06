Kardiologe eröffnet neue Praxis

Kurt Höllinger, Internist mit den Zusatzfächern Kardiologie und Intensivmedizin, startet Anfang Juli seine Privatordination in St. Peter am Wimberg. Der Mediziner arbeitet zugleich an der Abteilung für Innere Medizin im Klinikum Rohrbach. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der neuen Ordination liegt auf kardiologischen Fragestellungen. Sein Leistungsspektrum deckt auch vielfältige andere Gebiete der Inneren Medizin ab. Für Patienten mit Beschwerden in den Bereichen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, komplexe Herzklappen-Fehlfunktionen, Herzfehler und funktionelle Herzerkrankungen wie Herzschwäche und koronare Herzkrankheiten sowie Diabetes ist der Herzspezialist und waschechte "Petringer" Kurt Höllinger erste Anlaufstelle.

Breites Spektrum

Der erfahrene Facharzt Höllinger bietet ein breites Spektrum an Untersuchungen an: EKG und Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung, Belastungsuntersuchungen am Ergometer, Ultraschall von Herz, Bauch, Nieren, Schilddrüse und Halsschlagader sowie die Untersuchung mit Event-Recorder zur Diagnose bisher nicht erkannter Herzrhythmusstörungen, die aufgrund ihrer Seltenheit durch ein Langzeit-EKG nicht erfasst werden können. Auch Gesundenuntersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems gehören neben den speziellen und spezifischen Fragestellungen im Bereich der Inneren Medizin zum Leistungsangebot des Kardiologen, der nach seinem Medizinstudium in Wien 20 Jahre bei den Barmherzigen Schwestern in Linz beschäftigt war und nun seit bereits sechs Jahren im Klinikum Rohrbach als Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin arbeitet.

Bereits seit 2010 hat er eine Wahlarztordination in Ottensheim und Linz. "Mehr und mehr meiner Patienten kommen aus der Region. Deshalb habe ich mich entscheiden, eine Wahlarztordination in St. Peter zu eröffnen", sagt Höllinger.

Termine nach telefonischer Vereinbarung: 07282/87163 oder per E-Mail an office@praxis-hoellinger.at oder online unter praxis-hoellinger.at