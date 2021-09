Kammerorchester spielt zwei Schubert-Konzerte

Das Kammerorchester Münzbach beendet diesen Samstag und Sonntag seine coronabedingte Konzertpause mit zwei Klassikkonzerten. Unter der Leitung von Georg Prinz steht in der Pfarrkirche Münzbach und in der Stadtpfarrkirche Perg ein Programm mit Franz Schuberts Ouvertüre im italienischen Stil in D-Dur sowie seiner Sinfonie Nr. 6 in C-Dur auf dem Spielplan.

Schuberts sechste Sinfonie zählt ebenso wie die Ouvertüre im italienischen Stil zu den frühen Werken Schuberts (1817-1818). Der Komponist folgt in beiden Werken dem Stil des italienischen Opernkomponisten Gioachino Rossini, dessen Musik zu dieser Zeit äußerst populär war und dem Schubert ein "außerordentliches Genie" bescheinigt hatte.

Vorverkaufskarten für beide Konzerte sind bei Ö-Ticket, in allen Raiffeisenbanken und bei den Mitgliedern des Orchesters erhältlich.