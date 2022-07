Großvater fuhr Enkel an: Bub bei Unfall auf Bauernhof verletzt

Der Bub hatte seinen Großvater am Dienstag gegen 14 Uhr bei Arbeiten auf dem landwirtschaftlichem Anwesen im Gemeindegebiet von Grein (Bezirk Perg) beobachtet. Der 62-jährige Landwirt war damit beschäftigt, mittels Hoftruck und einer darauf montierten Schaufel Steine wegzubringen.

Als er rückwärts wegfahren wollte, rollte das Fahrzeug aufgrund des leichten Gefälles nach vorne auf den Buben zu. Das rechte Fußgelenk des Enkels wurde zwischen der Schaufel und einer Mauer eingeklemmt. Der Bub erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste, informierte die Polizei am Dienstagnachmittag.