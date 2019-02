Gelebtes Miteinander: Von Kindesbeinen an

FREISTADT. IM integrativen Kindergarten der Lebenshilfe Freistadt ist Platz für Individualität - und ab Herbst auch wieder für zahlreiche Schulanfänger.

Seite an Seite werden im Lebenshilfe-Kindergarten Kinder mit und ohne Beeinträchtigung begleitet. Bild: Lebenshilfe Oberösterreich

Die Betreuung in Kleingruppen und die Erziehung zu einem gelebten Miteinander sind die Aushängeschilder im integrativen Kindergarten in Freistadt. „Ihr gebt auf uns acht, ihr seid so cool und lustig, ihr geht mit uns in den Wald und auf die ‚Kugelwiese‘, ihr kocht so leckere Dinge mit uns und ihr hört uns immer zu“, das sind die Antworten, welche die Kinder auf die Frage, was die Kindergartenpädagoginnen mit ihnen im Kindergarten machen.

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung sind in den Gruppen stets von fachspezifisch ausgebildetem Personal umgeben, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingeht und die Kinder so auf den Weg in ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben begleitet. Dieses Bestreben wird durch Supervisionen und jährliche Fortbildungen ständig reflektiert und verbessert. Auch Therapien wie Ergo- Physio-, Logo- und psychologische Spieltherapie werden im Kindergarten angeboten. „Wir arbeiten nach dem stärkenorientierten Ansatz und sind bestrebt, jedes Kind individuell in seiner Entwicklung zu begleiten“, so Gerda Helleis, Leiterin des Lebenshilfe-Kindergartens Freistadt. Aufgrund zahlreicher Schulanfänger werden im Herbst wieder Plätze frei.

