Elisabeth Teufer wird VP-Spitzenkandidatin 

Die ÖVP Freistadt geht mit der amtierenden Bürgermeisterin Elisabeth Teufer in die Gemeinderatswahl im kommenden Herbst. In einer Sitzung des Stadtparteivorstandes Jahr wurde die 2016 ins Amt gewählte Bürgermeisterin mit 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen zur Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2021 gewählt. „Ich bedanke mich bei meinem Team für die große Unterstützung, denn nur gemeinsam sind wir stark und auch erfolgreich“, zeigte sich die 51-Jährige im Hinblick erfreut über den Rückhalt ihrer Partei.

Mit der Bekanntgabe ihrer Spitzenkandidatin lädt Freistadts VP zudem alle Bürger ein, die Gemeindepolitik in Freistadt aktiv mitzugestalten. Dies könne entweder per SMS an 0650-7725258 oder per Mail unter presse@oevp-freistadt.at geschehen. „Ich bin stolz darauf, dass es so viele kreative und engagierte Menschen gibt, die dazu beitragen, unsere Stadt ein Stück lebenswerter zu machen.“