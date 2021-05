Ein seltener Vogel brütet in Kefermarkt

Er wurde einerseits Vogel des Jahres in Deutschland, Nationalvogel oder Wappentier, zählt andererseits in einigen Kulturkreisen als stinkende unreine Vogelart, wird wiederum in der "Vogelhochzeit" besungen oder schmückt wegen seiner Farbenpracht Briefmarken: Der Wiedehopf, dieser bis 28 cm große Zugvogel, mit seinem langen Schnabel, der Federhaube und seiner exotisch wirkenden Färbung unverwechselbar, ist leider auch in Österreich vom Aussterben bedroht.

Nur wenige Menschen können deshalb diesen seltenen Brutvogel, der besonders warme Lagen besiedelt, in freier Natur beobachten. In den vergangenen Jahren konnten aber vermehrt einzelne Individuen als Durchzügler auch in Oberösterreich beobachtet werden. Gott sei Dank kommt es vor, dass der eine oder andere Vogel auch bleibt, um hier seine Jungen aufzuziehen. In Oberösterreich sind zwei bis fünf Brutpaare bekannt, und zwar nur im Mühlviertel. Erfreulicherweise hat sich seit Mitte April ein Wiedehopf-Pärchen auch in Kefermarkt (Kirchenfeld/Weinberg) niedergelassen und ist mitten im Balzgeschehen. Auch verträgt es sich dort gut mit den im Kirchturm in nächster Umgebung angesiedelten Turmfalken. Vielleicht gelingt es auch hier, den äußerst seltenen Brutvogel zum Bleiben zu animieren. Der Wiedehopf ist im Projekt "Offene Türme, offene Dörfer", gefördert vom Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Naturschutz, integriert und bedarf besonderen Schutzes. Wer immer den Vogel mit dem "Irokesenschnitt" erblickt, möge Frau Mag. Heidi Kurz (heidi.kurz@naturschutzbund.at, 0664/1912846) oder den Naturschutzbund OÖ. (oberoesterreich@naturschutzbund.at, 0732 / 77 92 79) benachrichtigen. (KhS)