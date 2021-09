Ehepaar eröffnet Einrichtungshaus

Nun folgt der nächste Schritt, die beiden eröffnen in Mauthausen, direkt an der B3, das Einrichtungsstudio "Der WoHnsinn". Helmut Wenigwieser ist gelernter Tischler, seine Frau Elke Vermessungstechnikerin. Ihr erstes Einrichtungsstudio eröffneten sie 2001 in Steyr. Vor gut einem Jahr entschlossen sich die Schwertberger, mit "Der WoHnsinn" in ihren Heimatbezirk zu übersiedeln: "Wir sind ein perfektes Team. Elke nimmt sich um die Wünsche unserer Kunden an, entwickelt Raumgestaltungsideen und ist zudem eine ausgezeichnete Köchin bei unseren Events. Ich nehme die Materialauswahl und die Detailplanung vor", sagt Helmut Wenigwieser.

Übermorgen, Freitag, eröffnet das Paar sein Einrichtungshaus direkt an der B3 im Gewerbepark Mauthausen Ost – an einem Platz mit Geschichte: Hier stand in den 1980er Jahren das erste große Einrichtungshaus im Bezirk Perg.