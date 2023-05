Echtes Nordkind liest auf Burg Piberstein

"Rau ist die schöne Gegend hier im Norden Österreichs mit den entlegenen Ortschaften und alleinstehenden Höfen und Häusern manchmal schon. Und der böhmische Wind, der ab und zu über unsere Fluren streift, auch." So schreibt Christine Mittermayr in ihrem Buch, das autobiografische Texte, Entschleunigungstipps und Kochrezepte aus dem Familienfundus enthält.

Schatzkiste voller Geschichten

Die Absicht dieses Buches ist zum einen, eine Sehnsucht auszulösen, die Lust auf Momente der Entschleunigung und auf kleine Auszeiten hervorruft. Zum anderen, Neugierde für das obere Mühlviertel, für die Gegend und die Menschen zu wecken. Dort, wo vieles immer noch "gråd recht" beziehungsweise so manches "net zweng und net zvü" ist.

Ein Drittes möchte Christine Mittermayr mit diesem Buch: Leser ermutigen, sich zu erinnern, wie er oder sie aufgewachsen ist, in welcher Gegend, in welchem Umfeld. Jede und jeder trägt eine Schatzkiste an Geschichten in sich. Geschichten und Erinnerungen, die wie Juwelen ab und zu aufblitzen und erzählt werden dürfen.

