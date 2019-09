Die SPG Pregarten braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Mit nur vier Punkten aus sechs Partien liegt die SPG Pregarten derzeit am Tabellenende der OÖ-Liga. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Folge. "Die Spielverläufe sind derzeit extrem ungünstig. Durch vergebene Chancen, späte Gegentore und jetzt gegen Edelweiß durch einen Ausschluss ist die Mannschaft verunsichert", sagt Pregartens Trainer Ronald Riepl.

Heute in Micheldorf (Anpfiff 19 Uhr) soll der Befreiungsschlag gelingen. "Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, dann kann die Richtung wieder eine andere werden", sagt Riepl. Ein Sieg ist umso wichtiger, da das Programm danach knallhart ist. Nach dem heutigen Spiel warten mit Grieskirchen, Titelkandidat Oedt und dem souveränen Tabellenführer Weißkirchen schwere Aufgaben. "Wir müssen in der OÖ-Liga in jedem Spiel an die Leistungsgrenze kommen, um punkten zu können, egal gegen wen."

Die richtige Antwort auf die 1:9-Abfuhr in Bad Leonfelden hat Landesligist Naarn schon am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen St. Magdalena gefunden, nun wartet morgen in Neuzeug ein Nachzügler. Das ist für Naarns Trainer Eric Rößl aber noch lange kein Grund, den Gegner zu unterschätzen, sondern den Focus auf die eigenen Stärken zu lenken: "Es war schon viel mentale Arbeit notwendig nach dem Bad-Leonfelden-Spiel. Das Wichtigste war, dass der gesamte Verein ruhig geblieben ist und die Situation richtig eingeschätzt hat. Das haben auch die Mannschaft und das Trainerteam gespürt", sagt Rößl. Dass der morgige Gegner Neuzeug noch null Punkte auf dem Konto hat, wundert ihn: "Wir haben in der zweiten Cup-Runde mit 0:3 gegen sie verloren, die Mannschaft hat meiner Meinung nach enorme Qualität."

Bezirksliga-Kracher in Freistadt

Ein echtes Spitzenspiel steigt morgen in Freistadt. Dabei trifft der Tabellenführer der Bezirksliga Nord, der SV Freistadt, auf die punktegleichen Putzleinsdorfer. Beide Mannschaften haben mit vier Siegen aus vier Spielen eine makellose Bilanz vorzuweisen. Für Freistadt-Trainer Samir Hasanovic ist es ein Treffen mit alten Bekannten. Er war auch schon als Trainer in Putzleinsdorf tätig.