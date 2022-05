Der Herr Karl als lebensgroße Puppe

In Bad Zell kann man eines seiner seltenen Gastspiele auf kleiner Bühne bestaunen: Habjan spielt mithilfe seiner lebensgroßen Puppen die verschiedensten Rollen, die alle zusammen der "Herr Karl" sind. In einer kurzweiligen Beiselmilieustudie raunzt und raucht sich dieser durch die österreichische Geschichte. Zu erleben am 27. Mai (20 Uhr) im Hotel Lebensquell.

Kartenreservierung: info@kulturforum-badzell.at