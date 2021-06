Beim Abbiegen Auto übersehen - beide Lenker verletzt

Eine 55-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Mittwochabend in Baumgartenberg auf der Donau Straße Richtung Saxen. Bei einer Firma im Gemeindegebiet von Baumgartenberg bog sie links ab. Dabei kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde in das UKH-Linz gebracht, der Mann in das LKH Amstetten.