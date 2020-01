Bayern vereitelten Dreifach-Triumph für Roboterteams

Dass es dennoch zu keinem Dreifach-Triumph für die Schulen aus dem Bezirk Perg kam, lag an zwei Gastmannschaften des Gymnasiums Gars in Bayern, die die Plätze eins und zwei belegten. So blieben in der Gesamtwertung die Plätze drei bis fünf. Die NMS Grein darf zudem Oberösterreich beim Bundesfinale vertreten. Stockerlplätze gab es für die Teams in den Einzelkategorien Robot Design, Teamwork, Forschungsprojekt und Robot Gaming. Auch die NMS Neumarkt durfte sich in der Kategorie Robot Gaming über den dritten Platz freuen.

