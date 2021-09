Bad Zell macht mit schneller Ladestation Tempo bei E-Mobilität

Gemeinsam mit dem Energieversorger Linz AG treibt die Marktgemeinde Bad Zell den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur voran. Kürzlich wurde an der Perger Straße ein besonders leistungsfähiger Ladestandort für Elektrofahrzeuge errichtet und in Betrieb genommen. Der Standort bietet insgesamt vier Ladepunkte, darunter zwei sogenannte Hyper Power Charger mit je 150 kW Leistung (im Parallelbetrieb je 75 kW) für besonders schnelles Laden.

"Damit bricht in Bad Zell ein neues Zeitalter an. Dank der Partnerschaft mit der Linz AG verfügt die Gemeinde über eine zeitsparende, aber leistungsstarke E-Ladestation. Diese neue Tankstelle verspricht eine erfolgreiche mobile Zukunft für Bad Zell und seine Gäste", betonten Bürgermeister Hubert Tischler und Vizebürgermeister Martin Moser bei der Inbetriebnahme. Das unterstreicht auch Linz-AG-Energie-Vorstand Josef Siligan: "Mit dem neuen Ladestandort in Bad Zell erhöhen wir das Angebot im Einzugsgebiet der Gemeinde für die steigende Zahl an E-Autos. Der Standort enthält zwei besonders schnelle Ladepunkte und dient auch als Muster für weitere Standorte in ähnlicher Ausführung."

Der neu errichtete Lade-Standort in der Perger Straße umfasst aktuell vier Ladepunkte für verschiedene Steckersysteme: Zwei Ladepunkte sind mit dem besonders schnellen CCS-Steckersystem und einer Leistung von 150 Kilowatt ausgestattet. Je eine Station speist die Fahrzeuge mit einem CHAdeMO-Stecker und 50 Kilowatt sowie mit einem Type-2-System und 22 Kilowatt.