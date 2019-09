Autofahrer (86) übersah Vorrangtafel und krachte gegen Transporter

Zu dem Unfall ist es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr gekommen, weil der 86-jährige Autofahrer die Vorrangtafel missachtete.

Der Pensionist wollte vom Güterweg "Geißberger" in die Perger Landesstraße abbiegen, teilte die Polizei am Abend mit. In dem Klein-Lkw saß ein 47-Jähriger - ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt - am Steuer.

Bei dem rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zogen sich die Lenker Verletzungen zu, sodass sie vom Notarzt versorgt und ins Kepler Klinikum gebracht werden mussten.

In Aschach wurde vor wenigen Tagen ein Rennradfahrer von einem betagten Autolenker erfasst (wir haben berichtet), in Seewalchen hat ein 81-jähriger Pkw-Lenker ein Motorrad gerammt (zum Bericht).

