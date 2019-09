85-jähriger Pkw-Lenker rammte Rennradfahrer

Es war gegen 13:20 Uhr, als der 85-jährige Pkw-Lenker mit seinem Auto von Hartkirchen in Richtung Auffahrt Donaubrücke unterwegs war. Bei einer durch eine Ampel geregelte Kreuzung bog der Mann am Abbiegestreifen in Richtung Ortszentrum ein.

Zu selben Zeit wollte ein entgegenkommender 63-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung die Kreuzung geradeaus überqueren. Er wurde dabei vom 85-Jährigen übersehen, seitlich erfasst und zu Boden geschleudert. Der Radfahrer erlitt beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in den Med Campus III nach Linz gebracht.

