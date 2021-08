Auto prallte gegen Baum - Ehepaar aus Unfallwrack befreit

Der deutsche Staatsbürger war mit seinem Pkw in St. Thomas am Blasenstein auf dem Güterweg Kerschbaumer in Richtung Rechberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf das rechte Bankett geriet. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und stürzte in einen Wald neben der Straße, wo es nach wenigen Metern gegen einen Baum prallte und auf der Seite liegen blieb.

Der Fahrer und seine Beifahrerin, die 74-jährige Gattin des Lenkers, mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr durch die Beifahrertür geborgen werden. Obwohl beide Personen angaben, nicht verletzt zu sein, wurden sie zur Untersuchung in das UKH Linz gebracht.