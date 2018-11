ZiB-Moderatorin liest in Mauthausen

MAUTHAUSEN. ORF-Journalistinnen Lisa Gadenstätter und Elisabeth Gollackner stellen ihr Buch „Schluss mit Schuld“ im Besucherzentrum der Gedenkstätte vor.

Lisa Gadenstätter und Elisabeth Gollackner Bild: Seifert Verlag

Als Moderatorin der ZiB20 und der ZiB24 ist Lisa Gadenstätter täglich mit Nachrichten über Kriege, Terror und Katastrophen konfrontiert. Abseits tagesaktueller Meldungen hat sich die Salzburgerin anlässlich des Gedenkjahrs 1938-2018 gemeinsam mit ihrer ORF-Kollegin Elisabeth Gollackner daran gemacht, Holocaust-Überlebende zu treffen. Parallel zu diesen berührenden Gesprächen sind die beiden Journalistinnen aber auch an Jugendliche des Jahres 2018 herangetreten, um sie darüber zu befragen, ob denn die Ereignisse von damals noch irgendwelche Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Ergebnis dieser Arbeit war die zum einen die Fernseh-Dokumentation „Schluss mit Schuld - Unsere Reise zum Holocaust und zurück.“ Zum anderen haben Gadenstätter und Gollackner die Ergebnisse ihrer Interviews und Recherchen in einem gleichnamigen Buch – erschienen im Seifert-Verlag – zusammengefasst.

Am Donnerstag, 22. November, präsentieren die beiden Autorinnen ihr Buch ab 18:30 Uhr im Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Der Eintritt ist frei, aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist jedoch eine Anmeldung erforderlich: info@mauthausen-memorial.org

