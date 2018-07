Wie aus 16 Perger Standesämtern eine Einheit wird

PERG. Neues Kooperations-Projekt im Bezirk Perg

Ein gemeinsames Standesamt für 40.000 Menschen im Bezirk Perg: Das soll ab Jänner 2019 eine Gemeinde-Kooperation ermöglichen, die unmittelbar vor der Umsetzung steht. Laut aktuellem Stand werden sich 16 Gemeinden am "Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband" beteiligen. Damit entsteht eine Verwaltungskooperation, die auf der einen Seite die komplexer werdenden Anforderungen im Personenstandswesen professionell bearbeiten kann und auf der anderen Seite den Gemeinden erhebliche Kosteneinsparungen bringen soll.

Hintergrund des Zusammenschlusses ist die Vielfalt unterschiedlicher Nationalitäten der im Bezirk lebenden Menschen: Diese Fülle sowie Veränderungen in der Gesetzeslage stellt die Standesämter vor erhebliche Herausforderungen. Dafür sind spezielle Schulungen und Systemvoraussetzungen in den Gemeindeämtern erforderlich. Ein Aufwand, der in größeren Gemeindeämtern genauso anfällt wie in den kleineren. Durch eine Bündelung der Kräfte soll der neue Verband helfen, ein kompetentes Team an Standesbeamten zu formen, die sich in der komplexen Personenstands-Materie bestens zurechtfinden.

Ihren Sitz wird der Standesamtsverband im Stadtamt der Bezirkshauptstadt Perg haben. "Geografische und verkehrstechnische Überlegungen waren die Grundlage für diese Entscheidung", erläutert der Perger Bürgermeister Anton Froschauer (VP). Er wird laut Statuten des Verbands auch als dessen Obmann in Erscheinung treten.

Wichtigste Änderung, die mit dem Verband einhergeht, ist die zentrale Erfassung aller personenbezogenen Daten. Darunter fallen Daten zu Geburt, Vaterschaftsanerkenntnis, Namensbestimmung, Obsorge, Ermittlung der Ehefähigkeit, Sterbefälle und einiges mehr.

Keine Auswirkung hat die enge Kooperation der Standesbeamten auf die Praxis der Eheschließungen. Diese werden unverändert in der Wohnsitzgemeinde durch die ortsansässigen Standesbeamten vollzogen. Weiters werden auch alle Urkunden nach Freigabe vom Verbandssitz am Wohnsitz-Standesamt erhältlich sein.

Diese Gemeinden wollen am Standesamtsverband teilnehmen: Allerheiligen, Arbing, Bad Kreuzen, Baumgartenberg, Dimbach, Grein, Mitterkirchen, Münzbach, Naarn, Perg, Rechberg, St. Thomas am Blasenstein, Saxen, Schwertberg, Waldhausen und Windhaag.

