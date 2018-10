Trainer, Funktionäre, Visionäre: Sechs Mühlviertler zu Sport-Konsulenten ernannt

MÜHLVIERTEL. Für ihren vorbildlichen Einsatz im Sinne des Sports wurden am Montag sechs Mühlviertler von Landtagspräsident Viktor Sigl zu „Sport-Konsulenten“ ernannt.

Peter Reichl (Landessportorganisation), Herbert Offenberger, LT-Präs. Viktor Sigl. Bild: Lisa Schaffner

Als Anerkennung für ihren langjährigen, Einsatz für den Sport in Oberösterreich zeichnete Landtagspräsident Viktor Sigl 20 Persönlichkeiten des Sportlandes Oberösterreich mit dem Titel „Konsulent/in der Oö. Landesregierung für das Sportwesen“ aus. Unter den geehrten waren auch sechs Personen aus dem Mühlviertel. Der langjährige ASVÖ-Dachverbandspräsident Herbert Offenberger aus Walding wurde außerdem „Ehren-Konsulent“ ernannt. Die Verleihung fand im Ursulinensaal OÖ Kulturquartier in Linz statt. „Ich gratuliere allen neuen Sport-Konsulenten sehr herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Sie haben ihr Leben dem Sport verschrieben und viel Gutes getan“, würdigte Sigl die neuen Sport-Konsulent/innen, die alle einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des Sports in Oberösterreich haben.

Herbert Offenberger

Herbert Offenberger aus Walding hat 28 Jahre als Obmann des Polizeisportvereins Linz, einem Verein mit mehr als 3.000 Mitgliedern und 16 Sektionen, vorgestanden. 30 Jahre war er im Allgemeinen Sportverband OÖ als Beirat, Finanzreferent und schlussendlich als Präsident ehrenamtlich aktiv. Seit 2018 nimmt er die Funktion des Ehrenpräsidenten für den ASVÖ OÖ und ist somit weiterhin eine große Stütze für den Verband. Aufgrund seiner Leistungen und seines großen Engagements wurde Offenberger 2010 bereits der Titel Konsulent verliehen.

Wolfgang Neulinger

In seinem Heimatort Windhaag bei Perg ist Wolfgang Neulinger, er wohnt nun in St. Oswald bei Haslach, seit dem Jahr 1970 als Funktionär für den ÖAMTC Rad-Rennclub Windhaag tätig und bekleidet seit 1983 die Funktion als Obmann. Seit Jahrzehnten schon leistet er eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ist immer um die sportliche Weiterentwicklung seiner Schützlinge bemüht. Viele Großveranstaltungen tragen seine Handschrift. Ganz besonders hervorzuheben sind der ASVÖ Mountainbike-Grand Prix und die ASVÖ-Cross-Night. Somit konnte auch unter seiner Federführung die erste österreichische Mountainbike-Strecke in Windhaag errichtet werden.

Peter Karl Aigner

Als Mitglied der Paritätischen Kommission der Regionalliga Mitte ist der Rohrbacher Peter Karl Aigner auch über die Landesgrenzen hinaus im Fußballwesen aktiv. Zudem ist er Gruppenobmann der Landesliga Ost. In der Funktion als Mitglied des Beirates nimmt er eine wichtige beratende Rolle bei der Entscheidungsfindung des Präsidiums ein. Im Jahr 2013 wurde ihm aufgrund seiner Verdienste bereits das Landessportehrenzeichen in Gold verliehen. Aigner hat mit seinem engagierten Einsatz einen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Fußballwesens in unserem Bundesland geleistet.

Alois Diwold

Die Aufgaben als Kassier und später als Obmann Stv. der Union Ried in der Riedmark erfüllte Alois Diwold zur vollen Zufriedenheit aller Mitglieder. Deshalb wurde er 1990 an die Spitze des Vereins gewählt und übte über 20 Jahre die Funktion als Obmann aus. Er war stets ein umsichtiger Obmann in allen Bereichen. Auch beim Bau der Asphaltstockhalle, bei der Sanierung des Fußballfeldes, beim Bau der Tribüne sowie beim Neubau des Clubhauses war Alois Diwold maßgeblich beteiligt. Seit 2013 ist er im Verein noch immer als Ehrenobmann aktiv und arbeitet tatkräftig bei der Union Bezirksleitung mit.

Helmut Bergsmann

Bereits seit 35 Jahren ist Helmut Bergsmann Schriftführer beim Allgemeinen Sportverein Hagenberg und erledigt die mit dieser Funktion verbundenen Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit des Vereins. Zweimal jährlich verfasst Herr Bergsmann eine Vereinszeitung, die er mit viel Mühe und guter Recherchearbeit gestaltet. Jahrelang ist er bereits mit Herz und Seele Turnierleiter bei Fußballturnieren und anderen Veranstaltungen. Helmut Bergsmann ist ein außerordentlich wichtiges Mitglied des ASV Hagenberg und zeichnet sich durch sein Engagement und seine langjährige Tätigkeit für den Verein und als Vorbild für die Jugend aus. Daher wurde ihm im Jahr 2003 das Ehrenzeichen in Bronze, 2008 in Silber und 2013 in Gold verliehen.

Josef Irsiegler

Er ist treibende Kraft hinter vielen Erfolgen, die der Schützenverein Perg in den vergangenen drei Jahrzehnten erringen konnte. Josef Irsiegler, langjähriger Betriebsleiter des Manner-Werkes in Perg, versteht es in seiner Funktion als Oberschützenmeister und Trainer, die Jugend für den Zielsport zu begeistern. Schon die Jüngsten können sich auf Lasertechnik basierenden SCATT-Anlage im Perger Schützenhaus versuchen. Auch gesellschaftliche Ereignisse wie die Neujahrsjause, das Faschingsschießen oder die Stadtmeisterschaft mit Geburtstags- und Königsschießen tragen in weiten Bereichen seine Handschrift. Erst am vergangenen Wochenende engagierte sich der leidenschaftliche Oldtimer-Fan, in dessen Garage unter anderem ein Fiat Baujahr 1911 steht, bei der Vorbereitung des Festakts zum 350. Geburtstag des Schützenvereins Perg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema