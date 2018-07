Ottensheimer Tunnel: Polizei strafte Lenker, die abkürzen wollten

OTTENSHEIM. Der Umweg, den die Sperre des Ottensheimer Tunnels auf der B127 verursacht, ist einigen Autofahrern offenbar doch zu weit.

Gleich 60 Lenker, die von Linz kommend Richtung Ottensheim fuhren, hielt die Polizei am Montag – dem ersten Tag der Tunnelsperre – auf. Ihr Vergehen: Sie wollten den Tunnel auf der alten Linzer Straße umfahren.

Das ist aber nur in Richtung Linz erlaubt – die alte Linzer Straße wird, wie berichtet, derzeit als Einbahn geführt. Nur Busse dürfen auf ihr auch Richtung Ottensheim fahren.

"50 Verkehrssünder haben ein Organmandat in der Höhe von 35 Euro an Ort und Stelle bezahlt, 10 verweigerten das und möchten den Rechtsschutz einschalten", sagt Franz Schlägel, Kommandant des Polizeipostens Puchenau. Durch die Befahrung der alten Linzer Straße sei eine Fahrzeitverkürzung von bis zu 30 Minuten möglich. "In der Regel waren es Pendler aus dem näheren Umkreis von Ottensheim, die sich nicht an die Regeln gehalten haben."

Die Ausrede, Autofahrer seien zu wenig informiert, lässt Schlägel nicht gelten, denn "die Umfahrung ist mit mehreren Hinweisschildern gut gekennzeichnet. Außerdem haben die Medien mehrmals über die Umleitung berichtet", sagt der Postenkommandant. Die Polizei hofft nun, durch permanente Verkehrskontrollen während der Tunnelsperre, Verkehrssünder davon abzuhalten, die alte Linzer Straße zu befahren. Kontrolliert werde vor allem tagsüber zu den Stoßzeiten und in der Nacht.

Die Umleitungsstrecke über Gramastetten löst bei Pendlern nicht nur wegen der längeren Fahrstrecke Ärger aus. Auch weil landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge auf dieser Strecke unterwegs sind, komme es zu erheblichen Verzögerungen, berichtet ein verärgerter Autofahrer den OÖN. So habe am Montagnachmittag ein Traktor mit zwei Anhängern die Kolonne über Kilometer hinweg auf 10 km/h verlangsamt. Die Sperre des Ottensheimer Tunnels dauert noch bis 26. August.

