Neue Sprecherin bei Freistadts Grünen

FREISTADT. Petra Stadler übernimmt Funktion an Spitze der Ortspartei von Johann Moser

Fraktionsobfrau Hermine Moser, Sprecher-Stellvertreter Herbert Schaumberger, Sprecherin Petra Stadler, Johann Moser Bild: Grüne Freistadt

Alle drei Jahre wählen die Grünen in Freistadt ihre Funktionen neu. Seit Jahresbeginn ist Petra Stadler als Sprecherin der Ortsgruppe das führende Gesicht in der Partei. Sie übernahm diese Funktion von Johann Moser.

Die Juristin und Mutter von sechsährigen Zwillingen ist seit 2016 Mitglied der Grünen und möchte von nun an die Politik aktiv mitgestalten. Ihre Herzensanliegen sind Kinderfreundlichkeit und Verlässlichkeit. „Kinder sind wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir brauchen wieder mehr Platz für unsere Kinder in unserer Stadt. Wir brauchen auch wieder mehr Verlässlichkeit in der Politik, vor allem im Umgang miteinander. Nur so können wir gemeinsam die künftigen Herausforderungen meistern.“

Zu diesen Herausforderungen zählt Stadler die Verbesserung der Verkehrssituation für Pendler, leistbares Wohnen für Jung und Alt, gute Kinderbetreuung und der Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft. Sie selbst sieht sich als Vermittlerin und Frau des Ausgleichs und freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Team der Grünen Freistadt, den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien und vor allem den Freistädterinnen und Freistädtern.

Stellvertreter Stadlers ist Herbert Schaumberger. Er ist den Freistädtern als langjähriger Lokalpolitiker unter anderem als Ausschussvorsitzender des Prüfungsausschusses bekannt.

Der scheidende Grünen-Sprecher Johann Moser hat 1989 als Zeitungsmacher für die Bürgerliste GUT begonnen. Ab 1991 war er im Gemeinderat in den Bereichen Kultur (Arbeitsgruppe Salzhof) und Verkehr (Querungshilfen, Citybus, Alltagsradfahren) aktiv. „Die politische Arbeit hat mir als Zugezogenen die Stadt Freistadt zur Heimat gemacht. Ich durfte mich mit den jeweils aktuellen Stadtthemen beschäftigen, in der Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit den anderen Parteien Kompromisse und Lösungen finden."

