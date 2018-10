Maibaum-Stemmen und Leinöltopfen schlemmen: Fitnesstraining à la Mühlviertel

„Wer Sport macht, muss auch gesund essen“, sind Judith Rabeder von den „Farmgoodies“ und Johannes Steinmayr von der Jausenstation am Hansberg überzeugt. Mit der Crossfit-Sportlerin Jutta Gahleitner von der „Granitbox“ in St. Martin luden sie bei traumhaftem Herbstwetter zu einem Gruppentraining unter freiem Himmel.

70 Teilnehmer haben am eigenen Leib erfahren, was ein gesunder Lebensstil bedeutet. Wer beim Sport aufs Gas steigt, braucht einen guten Kraftstoff. Um das zu demonstrieren, haben sich die Veranstalter ein umfassendes Programm einfallen lassen. So wurde der zersägte Maibaum vom Hansberg gestemmt oder der Trainingspartner Huckepack bergabwärts getragen.

Nach den schweißtreibenden Übungen stellten die „Farmgoodies“-Hersteller und die Besitzer vom Biohof Steinmayr in Niederwaldkirchen proteinreiche Happen wie Leinöltopfen, Granola-Müsli, Proteinshakes aus Mühlviertler Superfood oder Dinkelreissalat mit Geflügel bereit. „Fleisch als Eiweißlieferant ist genauso ein Fitmacher wie kaltgepresste Pflanzenöle“, sagen die Veranstalter.

Mit dabei war auch die Mühlviertler Diätologin Andrea Kasper-Füchsl, die den (Hobby-)Sportlern wertvolle Ernährungstipps gab. „Es muss immer wieder bewusst gemacht werden, wie man seine täglichen Lebensmittel aus der großen Vielfalt auswählt. Vor allem die richtige Dosis macht es aus“, sagt die Beraterin von Proernährung in St. Martin.