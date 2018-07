Hoher Besuch im Hofladen Mayrhofer

ENGERWITZDORF. Ihren neuen Hofladen konnte die Familie Mayrhofer dieser Tage einer prominenten Besucherrunde präsentieren.

Die Gäste mit Familie Mayrhofer im neuen Hofladen Bild: Christoph Meisinger

In der Gemeinde Engerwitzdorf konnten sich Landesrat Max Hiegelsberger, Landtagsabgeordneter Sepp Rathgeb, Bürgermeister Herbert Fürst, Vizebürgermeister Stefan Schöffl und Bezirksbäuerin Johanna Haider von den Qualitäts-Fleischprodukten im neuen ansprechenden Hofladen überzeugen. Der Betrieb der Familie Mayrhofer in der Engerwitzdorfer Ortschaft Bach zeichnet sich durch artgerechte Tierhaltung, eigene Verarbeitung, höchste Qualität und professionelle Vermarktung im eigenen Hofladen aus. Darüber hinaus gibt es einen Partyservice, sowie Lieferungen an die regionale Gastronomie. „Direktvermarkter wie der Betrieb Mayrhofer öffnen sich mit diesem Konzept einmal mehr einer breiten Anzahl an Konsumentinnen und Konsumenten und nehmen damit eine aktive und wichtige Nahversorgungsrolle in der Region ein“ betonte Landesrat Hiegelsberger.