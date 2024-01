Feuerwehren in Oberösterreich gefordert: Glatteis in der Früh, Sturmwarnung am Abend

Temperaturen in der Nacht rund um den Gefrierpunkt und dazu Regen - diese Kombination führte am Dienstag in ganz Oberösterreich zu teilweise spiegelglatten Straßen. Mehrere Unfälle und Fahrzeugbergungen waren die Folge. Die Feuerwehr geht aber davon aus, dass sich die Situation am Vormittag entspannen soll. "Da es jetzt am Vormittag wärmer wird, sollten die Straßen im Laufe des Tages wieder besser befahrbar sein", sagt Hannes Niedermayr, Offizier vom Dienst in der Landeswarnzentrale.

Trotzdem dürfte für die Einsatzkräfte noch ein ereignisreicher Abend bevorstehen. "Es gibt eine Wetterwarnung für den Abend und die Nacht. In ganz Oberösterreich werden Sturmböen von bis zu 100 km/h erwartet", sagt Niedermayr. Eine genauere Prognose soll im Laufe des Vormittags folgen. Der letzte Sturm der durch das Land zog, dürfte vielen OberöstereicherInnen noch gut im Gedächtnis sein. Kurz vor Weihnachten waren wegen des Sturmtiefs "Zoltan" mehr als 2500 Feuerwehrleute im Einsatz.

