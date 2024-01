Eisglätte führte zu "lazarettartigen Zuständen" in Unfallambulanzen

Es war ein selten auftretendes Wetterphänomen, das in der Nacht auf Donnerstag die Straßen in weiten Teilen des Landes binnen kürzester Zeit in spiegelglatte Flächen verwandelte: "Blitzeis kommt derart flächendeckend maximal ein bis zwei Mal pro Jahr vor", sagte Meteorologe Maximilian Stärz von Geosphere Austria (vormals ZAMG) am Donnerstag.