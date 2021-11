Zustimmung zu Impfbus: MFG schließt Linzer Fraktionsobmann aus

Der Parteiausschluss erfogt mit sofortiger Wirkung, berichtet die APA. Die Linzer Gemeinderatsfraktion hatte am Donnerstag, wie berichtet, der Verlängerung des Einsatzes eines Covid-Impfbusses zugestimmt. Obermayr habe die Entscheidung dazu entgegen der Parteilinie getroffen. Man lehne "derart aggressive Impfkampagnen" ab und entschuldige sich bei den Wählern, so MFG-Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler in einer Aussendung am Freitag.