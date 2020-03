Wenn der Festsaal zur Zirkusmanege wird

Es war bunt, ein bisschen chaotisch und vor allem lustig: Der Spaß kam bei der Musical-Produktion "Zirkus Furioso" der Chorklassen des Körnergymnasiums nicht zu kurz.

Rund 50 Chor-Schüler waren an der Produktion beteiligt und schlüpften in die Rolle von Zirkusdirektoren, Artisten, Clowns oder Tieren. Eine von ihnen war Marlene, die als Zirkusdirektorin im Einsatz war. Dafür musste sie zwölf Seiten Text auswendig lernen: "Die Proben und Aufführungen waren anstrengend, aber auch lustig." Unterstützung bekam sie von der zweiten Zirkusdirektorin Anna, die ein Auge darauf hatte, dass die dummen Augustinen keinen Unfug anstellten. "Wir haben meistens schnippische Antworten gegeben und nicht immer gehorcht", sagt Alina, die an ihrer Rolle als Augustine viel Freude hatte.

Ihre Kollegin Chiara ist froh, dass das Chaos von der Bühne nicht auch im Klassenraum zu finden ist: "Wenn es in der Klasse so drunter und drüber gehen würde, wäre der Unterricht umsonst."

Gar nicht umsonst waren die Zeit und die Liebe zum Detail, die die Schüler in die Kostüme und das Bühnenbild investiert haben. Die Lehrerinnen Margitta Hartl-Hochholdinger und Edith Ludwig waren von dem Engagement der Schüler begeistert: "Die Freude, an dem Projekt zu arbeiten, war so groß, dass manche gar nicht mehr nachhause gehen wollten."

Viele Talente entdeckt

Die Premiere war nicht nur für Projektleiterin Martina Walenta ein außergewöhnlicher Moment, der "einen besonderen Zauber" innehatte. Nicht zuletzt deshalb, weil die Generalproben alles anderes als glatt liefen. Walenta ist davon überzeugt, dass sich die Kinder von diesem Projekt viel mitnehmen konnten: "Sie haben gemerkt, was alles in ihnen steckt, und noch weitere Talente entdeckt."

